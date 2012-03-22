〔中国贸易〕4月起对部分液晶显示板进口关税恢复至5%,此前为3%

路透北京3月22日电---中国财政部周四称,自4月1日起,将对进口32英寸及以上不含背光模组的液晶显示板取消3%的暂定税率,恢复执行5%的最惠国税率.

财政部网站的通知称,并对切纸机用横切刀单元、照相机用带屈光度调节装置的目镜等商品进口关税暂定税率进行调整.

为扩大进口,中国财政部去年底曾公布,2012年将对730多种商品实施较低的进口暂定税率,平均税率为4.4%,比最惠国税率低50%以上.[ID:nSB1287174]

中国已在2010年全部履行完毕加入世界贸易组织的降税承诺.2011年,对600余项目商品实施进口暂定税率,平均税率约4.5%,优惠幅度接近60%.(完)

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