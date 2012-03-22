〔中国贸易〕4月起对部分液晶显示板进口关税恢复至5%,此前为3%

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京3月22日电---中国财政部周四称,自4月1日起,将对进口32英寸及以上不含背光模组的液晶显示板取消3%的暂定税率,恢复执行5%的最惠国税率.
财政部网站的通知称,并对切纸机用横切刀单元、照相机用带屈光度调节装置的目镜等商品进口关税暂定税率进行调整.
为扩大进口,中国财政部去年底曾公布,2012年将对730多种商品实施较低的进口暂定税率,平均税率为4.4%,比最惠国税率低50%以上.[ID:nSB1287174]
中国已在2010年全部履行完毕加入世界贸易组织的降税承诺.2011年,对600余项目商品实施进口暂定税率,平均税率约4.5%,优惠幅度接近60%.(完)
欲了解更多详情,请点选财政部网站(here)
--发稿 邵晓忆; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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