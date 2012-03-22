〔德国经济〕2012年失业人口将继续减少--联邦劳工局研究机构IAB

路透柏林3月22日电---德国联邦劳工局的研究机构IAB周四称,2012年德国失业人口将连续第三年减少,就业人口数量将达到两德统一后的纪录新高.

但失业人口减少的步伐放缓,因旨在提高劳动灵活度的劳工改革措施的影响逐渐减退,IAB敦促雇主新增更多薪资丰厚的职位,提振国内需求.

"劳工市场保持稳健,但不能保持大幅上行的趋势,"IAB在报告中说."我们不认为冬季出现的经济疲势将对劳工市场产生严重影响."

数据显示德国2月失业率持稳,未受冬季严寒气候影响,再次抵御住其它欧元区国家就业形势艰难的影响.

IAB称,预计2012年失业人口将减少13万至284万人.失业率将从2011年的7.1%降至6.8%.

失业人口降幅将低于去年的26万人,受前总理施罗德的劳工改革措施影响减弱和经济增长放缓影响.

IAB预计德国经济2012年将仅增长1.1%,2011年增幅为3%.(完)