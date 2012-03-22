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货币新闻 | 2012年 3月 22日 星期四 17:52 BJT

〔英国金融市场〕英镑在零售销售数据公布后触盘中低点,公债期货续涨

路透伦敦3月22日电---英镑兑美元GBP=D4周四跌至盘中低点1.5770美元,同时英国6月公债期货FLGM2扩大涨幅,此前公布的数据显示,英国2月零售销售创2011年5月以来最大降幅,加剧该国经济恐需更多货币刺激的担忧.(完)

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