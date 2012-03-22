〔英国金融市场〕英镑在零售销售数据公布后触盘中低点,公债期货续涨

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受助于基金买入和豆油期货上升

路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。