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亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 17:50 BJT

〔中港股市〕港股结束一连四日跌势收高,沪市缩量收跌

* 恒生指数收涨0.2%,沪综指收跌0.1%

* 沪港两市成交额均下降,港股成交额触两个月低位

* 消费相关类股扶助港股扩大涨幅

* 中国PMI初值增强经济放缓忧虑

路透香港3月22日电---香港股市周四一举结束了连续四日的跌势,因消费类股坚挺,盖过中国经济放缓忧虑增强所引发的下行压力.

中资金融股削减最初涨幅,同时资源股扩大跌幅,此前公布的汇丰报告显示,3月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值降至48.1的低位,且为连续第五个月处在荣枯分水岭下方.[ID:nSB1448478]

沪综指.SSEC和恒生国企指数.HSCE均收跌0.1%,后者更为第七天收低,创下去年6月来的最长连续下跌.恒生指数.HSI收涨0.2%.

上述三大股指收盘均脱离日低.港股成交额降至两个月低位,沪市成交额亦为两周低位.

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