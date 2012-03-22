〔中港股市〕港股结束一连四日跌势收高,沪市缩量收跌

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 恒生指数收涨0.2%,沪综指收跌0.1%
* 沪港两市成交额均下降,港股成交额触两个月低位
* 消费相关类股扶助港股扩大涨幅
* 中国PMI初值增强经济放缓忧虑
路透香港3月22日电---香港股市周四一举结束了连续四日的跌势,因消费类股坚挺,盖过中国经济放缓忧虑增强所引发的下行压力.
中资金融股削减最初涨幅,同时资源股扩大跌幅,此前公布的汇丰报告显示,3月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值降至48.1的低位,且为连续第五个月处在荣枯分水岭下方.[ID:nSB1448478]
沪综指.SSEC和恒生国企指数.HSCE均收跌0.1%,后者更为第七天收低,创下去年6月来的最长连续下跌.恒生指数.HSI收涨0.2%.
上述三大股指收盘均脱离日低.港股成交额降至两个月低位,沪市成交额亦为两周低位.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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