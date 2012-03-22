《即时观点》英国2月零售销售降幅超过预期,1月数据亦大幅下修

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨近3%，因基金带动买盘
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透伦敦3月22日电---英国统计局周四公布,英国2月零售销售降幅超过预期,且1月零售销售亦大幅下修.
以下为分析师评论摘要:
INVESTEC的PHILIP SHAW:
该数据疲弱.不只2月零售销售下滑,甚至1月的数据也大幅下修,表明2012年开局不利.
三个月零售销售同比数据仍表现不错,我们都知道零售销售在每年的这个时候波动尤其大,因此不应从这次公布的数据得出太多可靠结论.但一直有人问为什么之前的零售数据如此强劲,今天的结果或许会给出答案.
同时,零售销售平减数据说明,不能想当然地认为通胀下滑,至少今年剩余时间不行.
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第二天收涨，受助于月初投机性买盘，以及提高使用以玉米为原料的乙醇的前景。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。