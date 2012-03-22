《即时观点》英国2月零售销售降幅超过预期,1月数据亦大幅下修

路透伦敦3月22日电---英国统计局周四公布,英国2月零售销售降幅超过预期,且1月零售销售亦大幅下修.

以下为分析师评论摘要:

INVESTEC的PHILIP SHAW:

该数据疲弱.不只2月零售销售下滑,甚至1月的数据也大幅下修,表明2012年开局不利.

三个月零售销售同比数据仍表现不错,我们都知道零售销售在每年的这个时候波动尤其大,因此不应从这次公布的数据得出太多可靠结论.但一直有人问为什么之前的零售数据如此强劲,今天的结果或许会给出答案.