〔中国电力〕支持五大发电集团市场化融资,助电企摆脱困境--交易商协会

路透上海3月22日电---中国银行间市场交易商协会周四表示,为助发电企业缓解经营困难,交易商协会将积极开展产品创新,支持华能、大唐、华电、国电以及中国电力投资五大发电集团市场化融资.

刊登在交易商协会网站的新闻稿称,协会支持金融机构在发电企业的暂时困难期"雪中送炭",助力发电企业摆脱困境.

新闻稿并指出,近期一些电力企业的生产经营存在暂时困难,这些现象引起社会关注,宏观经济管理部门对缓解电力企业近期资金困难进行了专题研究.

"计划电"对垒"市场煤",让中国火电企业苦不堪言.但据中国最大发电商--华能国际电力(0902.HK)(600011.SS)周四透露,政府正考虑多种方案缓解煤电行业的经营困难,包括注入资本金或提供补助.[ID:nSH0110592]

中国银行间市场交易商协会是由市场参与者自愿组成,包括银行间债券市场、同业拆借市场、外汇市场、票据市场和黄金市场在内的银行间市场自律组织.会员包括银行、信用社、保险公司、证券公司以及信用评级公司等.(完)

参看相关细节,请点选银行间交易商协会网站(www.nafmii.org.cn/Info/691190)