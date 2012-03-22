更正:〔日本个股〕野村控股卷入内幕交易案,内控问题引关注

(更正:内文第二段应为Inpex"2010年"60亿美元售股计划,非"去年")

路透东京3月22日电---与日本能源企业Inpex(1605.T)2010年售股相关的一宗内幕交易案,使日本第一大投资银行野村控股(8604.T)的内控状况遭到质疑.

日本证券交易监督委员会(SESC)周三建议对中央三井信托银行处以罚款,指控其一基金经理在Inpex 2010年60亿美元售股计划还未公布前,就已获知该计划,并抛出了Inpex的股票.

SESC称,Inpex售股计划是由一家券商的销售人员泄露,而此人是从投行部门同事获知的该计划.这凸显出投行对银行与销售业务之间的防火墙建设不力.

SESC未指出泄露消息的券商是哪家,因不认为该券商从中获利.

此案亦使日本针对市场操纵的现行规定受到关注,因涉案基金经理仅被处以区区5万日圆(600美元)的罚款.

野村可能只会收到金融监管当局要求加强内控的警告.分析师说,鉴于该公司在日本资本市场所处的主导地位,业务所受影响将微乎其微.

但野村的声誉将受到一定程度的破坏.自2008年曝出上宗内幕交易丑闻以来,野村在多数时间内未曾出过监管问题.

野村控股股价周四下跌1.3%,昨日重挫4.1%,创下13周来最大单日跌幅.

"我猜内控问题会被特别指出来,但若无任何具体惩罚措施,野村的业务不太可能受到多大影响."瑞士信贷的券商行业分析师Takahito Yamanaka称.

"更大的问题是,一些企业会否因此决定退出与野村的交易,部分投资者可能采取这种做法."他说,"事情一被媒体曝光,这种声誉风险就已经摆在那里."

野村发布声明称正配合调查,并对此事表示"遗憾",未评论其公司雇员是否是上述内幕消息的来源.不具名知情人士此前告诉路透,野村的一名雇员就是上述内幕消息的泄露来源.

这是SESC自2010年对围绕一连串供股的可疑交易发起调查以来,首次采取的行动.(完)