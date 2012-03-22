更正:〔日本个股〕野村控股卷入内幕交易案,内控问题引关注

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(更正:内文第二段应为Inpex"2010年"60亿美元售股计划,非"去年")
路透东京3月22日电---与日本能源企业Inpex(1605.T)2010年售股相关的一宗内幕交易案,使日本第一大投资银行野村控股(8604.T)的内控状况遭到质疑.
日本证券交易监督委员会(SESC)周三建议对中央三井信托银行处以罚款,指控其一基金经理在Inpex 2010年60亿美元售股计划还未公布前,就已获知该计划,并抛出了Inpex的股票.
SESC称,Inpex售股计划是由一家券商的销售人员泄露,而此人是从投行部门同事获知的该计划.这凸显出投行对银行与销售业务之间的防火墙建设不力.
SESC未指出泄露消息的券商是哪家,因不认为该券商从中获利.
此案亦使日本针对市场操纵的现行规定受到关注,因涉案基金经理仅被处以区区5万日圆(600美元)的罚款.
野村可能只会收到金融监管当局要求加强内控的警告.分析师说,鉴于该公司在日本资本市场所处的主导地位,业务所受影响将微乎其微.
但野村的声誉将受到一定程度的破坏.自2008年曝出上宗内幕交易丑闻以来,野村在多数时间内未曾出过监管问题.
野村控股股价周四下跌1.3%,昨日重挫4.1%,创下13周来最大单日跌幅.
"我猜内控问题会被特别指出来,但若无任何具体惩罚措施,野村的业务不太可能受到多大影响."瑞士信贷的券商行业分析师Takahito Yamanaka称.
"更大的问题是,一些企业会否因此决定退出与野村的交易,部分投资者可能采取这种做法."他说,"事情一被媒体曝光,这种声誉风险就已经摆在那里."
野村发布声明称正配合调查,并对此事表示"遗憾",未评论其公司雇员是否是上述内幕消息的来源.不具名知情人士此前告诉路透,野村的一名雇员就是上述内幕消息的泄露来源.
这是SESC自2010年对围绕一连串供股的可疑交易发起调查以来,首次采取的行动.(完)
--编译 隋芬;审校 王洋
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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