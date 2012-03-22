〔路透基点〕台湾立荣航空下周二将签定53亿台币12年期贷款--RLPC

路透香港3月22日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,有四家银行下周二将签定协议,向台湾立荣航空(2618.TW)提供53亿台币12年期飞机融资.

担保代理行国泰世华银行和贷款代理行第一商业银行分别承贷16.5亿台币,华南商业银行和台湾农业金库分别承贷10亿台币.这四家银行均是委托主办行和额度分配行.

该贷款由立荣航空董事长和总经理担保.分两部分:A部分是53亿台币无担保贷款;B部分为有10架飞机做抵押的47亿台币贷款.两部分贷款合计不能超过53亿台币.

贷款费用为33个基点,包含全部费用的价码为84.6基点.贷款利率为较二级市场商业票据利率加码80个基点,税前利率下限为1.5%.承诺费为20个基点.

贷款资金将用于从欧洲支线飞机制造商ATR公司购买10架ATR 72-600飞机,将从2012年第三季起开始交付.

立荣航空将在飞机运抵台湾前提取无担保的A部分贷款,占飞机购买价的80%.飞机运抵台湾后,将提取B部分贷款,用来偿还A部分贷款.

两部分贷款均有30个月的宽限期,分20期每半年等额偿还,贷款平均期限为7.25年.

立荣航空是长荣航空的子公司,负责国内和区域性航线.(完)