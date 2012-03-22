〔路透基点〕台湾立荣航空下周二将签定53亿台币12年期贷款--RLPC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港3月22日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,有四家银行下周二将签定协议,向台湾立荣航空(2618.TW)提供53亿台币12年期飞机融资.
担保代理行国泰世华银行和贷款代理行第一商业银行分别承贷16.5亿台币,华南商业银行和台湾农业金库分别承贷10亿台币.这四家银行均是委托主办行和额度分配行.
该贷款由立荣航空董事长和总经理担保.分两部分:A部分是53亿台币无担保贷款;B部分为有10架飞机做抵押的47亿台币贷款.两部分贷款合计不能超过53亿台币.
贷款费用为33个基点,包含全部费用的价码为84.6基点.贷款利率为较二级市场商业票据利率加码80个基点,税前利率下限为1.5%.承诺费为20个基点.
贷款资金将用于从欧洲支线飞机制造商ATR公司购买10架ATR 72-600飞机,将从2012年第三季起开始交付.
立荣航空将在飞机运抵台湾前提取无担保的A部分贷款,占飞机购买价的80%.飞机运抵台湾后,将提取B部分贷款,用来偿还A部分贷款.
两部分贷款均有30个月的宽限期,分20期每半年等额偿还,贷款平均期限为7.25年.
立荣航空是长荣航空的子公司,负责国内和区域性航线.(完)
--编译 白云; 审校 王洋
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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