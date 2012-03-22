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货币新闻 | 2012年 3月 22日 星期四 18:27 BJT

美国或将在2014年实现太空游

(本文由路透中文网编译提供)

路透卡纳维拉尔角3月20日电---美国联邦航空局(FAA)商业空间运输办公室负责人乔治·尼尔德(George Nield)周二表示，奥巴马政府正在为太空旅行业做准备。预计该行业未来10年的总价值达到10亿美元。

携载游客进入太空的火箭和飞船正处于建造和测试阶段，2013年或2014年将开始有针对性地开始商业飞行服务。

乔治·尼尔德表示：“根据市场研究，我们预计类似活动将在未来10年产生10亿美元的价值。”

“这是一个崭新且不断成长的行业。你看过去25年，几乎所有的火箭发射都基于一个相同的基本目的：发射卫星到轨道。太空技术一直在不断发展着，但依然有很多方面处于起步阶段。”

他表示，太空旅游业的繁荣局面料将始于今年。

美国宇航局已与两家私营企业签署合同，后者将为国际空间站运输补给物资，合同总价值为35亿美元。

尼尔德表示：“我们知道，该项目很快就会启动，很可能就在今年。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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