美国或将在2014年实现太空游

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨近3%，因基金带动买盘
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透卡纳维拉尔角3月20日电---美国联邦航空局(FAA)商业空间运输办公室负责人乔治·尼尔德(George Nield)周二表示，奥巴马政府正在为太空旅行业做准备。预计该行业未来10年的总价值达到10亿美元。
携载游客进入太空的火箭和飞船正处于建造和测试阶段，2013年或2014年将开始有针对性地开始商业飞行服务。
乔治·尼尔德表示：“根据市场研究，我们预计类似活动将在未来10年产生10亿美元的价值。”
“这是一个崭新且不断成长的行业。你看过去25年，几乎所有的火箭发射都基于一个相同的基本目的：发射卫星到轨道。太空技术一直在不断发展着，但依然有很多方面处于起步阶段。”
他表示，太空旅游业的繁荣局面料将始于今年。
美国宇航局已与两家私营企业签署合同，后者将为国际空间站运输补给物资，合同总价值为35亿美元。
尼尔德表示：“我们知道，该项目很快就会启动，很可能就在今年。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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