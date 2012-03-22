美国或将在2014年实现太空游

路透卡纳维拉尔角3月20日电---美国联邦航空局(FAA)商业空间运输办公室负责人乔治·尼尔德(George Nield)周二表示，奥巴马政府正在为太空旅行业做准备。预计该行业未来10年的总价值达到10亿美元。

携载游客进入太空的火箭和飞船正处于建造和测试阶段，2013年或2014年将开始有针对性地开始商业飞行服务。

“这是一个崭新且不断成长的行业。你看过去25年，几乎所有的火箭发射都基于一个相同的基本目的：发射卫星到轨道。太空技术一直在不断发展着，但依然有很多方面处于起步阶段。”