〔欧元区数据〕1月工业订单下滑,因工厂处境艰难

路透布鲁塞尔3月22日电---欧元区1月工业订单下滑,因企业还在艰苦努力摆脱债务危机的最严重影响,且中国经济降温凸显欧元区经济复苏的脆弱.

欧盟统计局周四称,欧元区1月制造业订单较去年12月减少2.3%,降幅大致符合路透调查预估的2.1%.

1月工业订单较上年同期下滑3.3%,表现略逊于预估的下滑3.0%,彰显欧元区经济的疲弱.

欧盟决策者希望美国和中国需求能将欧元区拖离衰退,但调查显示,欧元区3月制造业和服务业活动连续第二次下滑.[ID:nSB1448366]

油价上涨也可能阻碍欧元区经济成长,因企业能源成本增加,限制企业竞争和招聘的能力.

荷兰国际集团资深欧元区经济分析师Carsten Brzeski称:"经济年初企稳,但这不意味着将有强劲复苏.调查表明凡事不可期望过早."(完)