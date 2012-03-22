〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至九日低位,因全球经济忧虑重燃

路透吉隆坡3月22日电---马来西亚棕榈油期货周四跌至九日最低,因中国制造业活动萎缩,使对于全球经济增长和大宗商品需求的忧虑重燃.

但相对原油等市场而言,棕榈油的跌幅有限,因交易商押注下周公布的出口数据将显示欧洲和印度的需求强劲.

但中国3月工业活动萎缩,新订单降至四个月低位,或使投资者进一步打压棕榈油上周录得的涨势.

"在中国数据公布后,人们对经济增长不确定性的担忧重燃.但我相信这只是即时反应,市场将再度上涨,"吉隆坡一家外资商品经纪商的交易员表示.

指标6月棕榈油期价FCPOc3下跌0.8%,至每吨3,342马币(林吉特),此前一度跌至3,334马币,为3月13日以来最低.

成交量为26,589口,高于25,000口的正常水准.

路透市场分析师王涛表示,棕榈油市场的信号多空不一,因其仍盘旋于每吨3,343马币的支撑位上方.(完)