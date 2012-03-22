〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至九日低位,因全球经济忧虑重燃

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透吉隆坡3月22日电---马来西亚棕榈油期货周四跌至九日最低,因中国制造业活动萎缩,使对于全球经济增长和大宗商品需求的忧虑重燃.
但相对原油等市场而言,棕榈油的跌幅有限,因交易商押注下周公布的出口数据将显示欧洲和印度的需求强劲.
但中国3月工业活动萎缩,新订单降至四个月低位,或使投资者进一步打压棕榈油上周录得的涨势.
"在中国数据公布后,人们对经济增长不确定性的担忧重燃.但我相信这只是即时反应,市场将再度上涨,"吉隆坡一家外资商品经纪商的交易员表示.
指标6月棕榈油期价FCPOc3下跌0.8%,至每吨3,342马币(林吉特),此前一度跌至3,334马币,为3月13日以来最低.
成交量为26,589口,高于25,000口的正常水准.
路透市场分析师王涛表示,棕榈油市场的信号多空不一,因其仍盘旋于每吨3,343马币的支撑位上方.(完)
--编译 丁琦;审校 王洋
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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