〔东南亚股市〕回吐稍早涨势,受疲弱中国PMI数据影响

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透曼谷3月22日电---东南亚股市周四回吐多数稍早涨幅,新加坡和泰国股市逆转下跌,此前数据显示中国制造业活动连续第五个月呈现萎缩.
疲弱的采购经理人指数(PMI)调查结果,也增添了近来对于中国经济放缓及其可能加剧全球成长疲态的忧虑.
欧元区经济3月亦意外恶化.
0941GMT,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本以外亚太股市指数.MIAPJ0000PUS下跌0.21%,中国数据公布前曾上涨0.6%.中国相关个股以及主要获利来自中国的本地区绩优股受创尤重.
曼谷Finansia Syrus Securities的研究主管Warut Siwasariyanon表示,投资人在进一步推高股市前,将持续寻找全球经济稳定的迹象.
"市场对于中国数据感到失望,大家开始担心市场在近期大涨后是否能维持动能,"他说.
新加坡海峡时报指数.FTSTI跌0.9%,尾盘卖压打击泰国股市.SETI收低1.4%.
印尼股市.JKSE升0.13%,马来西亚股市.KLSE收高0.04%,两者均脱离稍早高点.印尼股市周五将因假期休市.
菲律宾股市.PSI小升0.11%,越南股市.VNI则跌0.02%.
1036GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2979.25 -26.38 -0.88 +12.58 2646.35
马来西亚 .KLSE 1583.24 0.71 +0.04 +3.43 1530.73
泰国 .SETI 1191.00 -16.67 -1.38 +16.16 1025.32
印尼 .JKSE 4041.56 5.33 +0.13 +5.74 3821.99
菲律宾 .PSI 5043.52 5.58 +0.11 +15.36 4371.96
越南 .VNI 445.67 -0.10 -0.02 +26.77 351.55
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(完)
--编译 王冠中;审校 丁琦
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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