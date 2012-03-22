〔东南亚股市〕回吐稍早涨势,受疲弱中国PMI数据影响

路透曼谷3月22日电---东南亚股市周四回吐多数稍早涨幅,新加坡和泰国股市逆转下跌,此前数据显示中国制造业活动连续第五个月呈现萎缩.

疲弱的采购经理人指数(PMI)调查结果,也增添了近来对于中国经济放缓及其可能加剧全球成长疲态的忧虑.

欧元区经济3月亦意外恶化.

0941GMT,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本以外亚太股市指数.MIAPJ0000PUS下跌0.21%,中国数据公布前曾上涨0.6%.中国相关个股以及主要获利来自中国的本地区绩优股受创尤重.

曼谷Finansia Syrus Securities的研究主管Warut Siwasariyanon表示,投资人在进一步推高股市前,将持续寻找全球经济稳定的迹象.

"市场对于中国数据感到失望,大家开始担心市场在近期大涨后是否能维持动能,"他说.

新加坡海峡时报指数.FTSTI跌0.9%,尾盘卖压打击泰国股市.SETI收低1.4%.

印尼股市.JKSE升0.13%,马来西亚股市.KLSE收高0.04%,两者均脱离稍早高点.印尼股市周五将因假期休市.

菲律宾股市.PSI小升0.11%,越南股市.VNI则跌0.02%.

1036GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

新加坡 .FTSTI 2979.25 -26.38 -0.88 +12.58 2646.35

马来西亚 .KLSE 1583.24 0.71 +0.04 +3.43 1530.73

泰国 .SETI 1191.00 -16.67 -1.38 +16.16 1025.32

印尼 .JKSE 4041.56 5.33 +0.13 +5.74 3821.99

菲律宾 .PSI 5043.52 5.58 +0.11 +15.36 4371.96

越南 .VNI 445.67 -0.10 -0.02 +26.77 351.55

--------------------------------------------------------------

(完)

--编译 王冠中;审校 丁琦

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]