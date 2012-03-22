〔表格〕加拿大1月零售销售较前月增长0.5%,12月修正后为持平

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨近3%，因基金带动买盘
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透3月22日电---加拿大统计局周四公布,加拿大1月零售销售较前月增长0.5%,12月修正后为持平,前值为下跌0.2%.
(百分比变动) 1月 1月 12月(修正值) 12月(前值)
月率 年率 月率 月率
整体 +0.5 +4.7 持平 -0.2
扣除汽车/零部件 -0.5 +2.7 +0.3 持平
注:数据经过季节性调整.
路透调查的分析师此前预估,1月零售销售料较前月增长1.7%,扣除汽车的零售销售较上月上升0.4%.(完)
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--编译 丁琦;审校 王洋
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