版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 22日 星期四 20:44 BJT

〔表格〕加拿大1月零售销售较前月增长0.5%,12月修正后为持平

路透3月22日电---加拿大统计局周四公布,加拿大1月零售销售较前月增长0.5%,12月修正后为持平,前值为下跌0.2%.

(百分比变动) 1月 1月 12月(修正值) 12月(前值)

月率 年率 月率 月率

整体 +0.5 +4.7 持平 -0.2

扣除汽车/零部件 -0.5 +2.7 +0.3 持平

注:数据经过季节性调整.

路透调查的分析师此前预估,1月零售销售料较前月增长1.7%,扣除汽车的零售销售较上月上升0.4%.(完)

浏览加拿大国数据相关新闻,请点选[ECI-CA-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 丁琦;审校 王洋

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐