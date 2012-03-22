(重温稿)〔中港股业绩〕农行去年净利逊于预期,地方融资平台贷款风险可控

* 去年度净利按年增长29%,逊于预期

* 2012年信贷环境预计"中性偏紧"--公告

* 地方融资平台贷款风险可控

* 今年无资本市场融资计划

* 资本充足率达到11.94%,核心资本充足率9.5%

* 净息差今年一季度达到高点,后将小幅回落--分析师

路透北京/香港3月22日电---按资产计中国第三大银行--中国农业银行(1288.HK)去年度业绩逊于预期.公司并预计,中国银行业2012年将面临中性偏紧的货币信贷环境.

农行(601288.SS)在中国四大国有商业银行中率先发布去年年报.该行行长张云在随后召开的新闻会上并称,地方融资平台贷款风险完全可控,且今年没有透过资本市场融资的计划.

"(今年)国内经济增长下行压力和物价上涨压力并存...预计中国银行业将面临中性偏紧的货币信贷环境."农行在联交所发布的业绩公告指出.

该行副行长潘功胜称,2012年中国银行业整体利差有望保持稳定状态.

农行董事长蒋超良指出,今年头两个月整体银行业信贷低于去年同期,有效需求的确有影响,但同时也是因为天气寒冷导致许多北方地区施工期延后、各银行加强主动调控等.

他预计,随着3月天气转暖,工程渐次开工,贷款会有一定增长.他并透露,农行今年1-2月贷款增速超过去年同期.

农行稍早公布,2011年全年净利按年增长29%,为1,219.3亿元人民币,低于汤森路透I/B/E/S综合32名分析师预测的1,294亿元.上年同期则为948.7亿元.

据路透测算,农行去年第四季净利212亿元,上年同期为247亿元.对此广发证券银行业分析师称,农行去年四季度单季度净利润211亿,环比下降130亿,应与年末费用支出上升有关.

他预计,农行今年的息差走势将追随行业水平,在今年一季度达到高点之后,呈现小幅回落态势.

截至去年年末,农行资本充足率较上年提升0.35个百分点至11.94%,核心资本充足率为9.5%,拨备覆盖率升至263.10%;不良贷款余额和不良贷款率则连续四年保持"双降",不良率为1.55%.

公司年报并显示,2011年农行实现净利息收入3,071.99亿元,同比增加650.47亿元,占全年营业收入的80.9%;去年净利息收益率为2.85%,较上年上升28个基点.

农行业绩期内每股盈利为0.38元人民币,董事会建议派发末期股息每股0.1315元人民币.

**地方融资平台贷款风险可控**

对于备受关注的地方融资平台贷款,农行高层就表示,农行地方融资平台目前95%有现金流全覆盖,剩下5%由地方政府财政兜底.

"农行截至去年底的地方融资平台贷款不良率为1.45%,"潘功胜说.这低于去年农行的整体不良贷款率1.55%.

农行称,截至去年底有1,400亿元地方融资平台贷款到期,其中真正逾期的有10亿元.

而截至去年底,农行地方融资平台贷款余额为3,997亿元.

中国今年地方政府性债务偿还压力可能比此前预期更大.路透根据官方数据计算,2011年应偿地方政府性债务可能已有近5,000亿元人民币获展期,占当年应偿还债务总额的近两成.[ID:nSB1446952]

行长张云并表示,今年农行没有通过资本市场融资的计划,通过内生性留存、调整结构等措施可实现监管要求.

国内媒体此前报导称,由于2011年整体市况不佳,部分上市银行未完成股权融资计划,而新资本监管标准明年若实施,银行业面临新的资本补充压力.业内人士估计,今年上市银行股权融资量或会超千亿元人民币,农业银行和交通银行(3328.HK)(601328.SS)等部分银行或会再融资.

业绩公布前,农行H股收跌1.12%,报3.52港元,过去一个月累计滑落5.5%;A股则升1.15%,报2.65元人民币.(完)

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