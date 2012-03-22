〔伦敦美债〕公债价格上涨,因中国和欧洲的PMI数据重燃经济增长忧虑

路透伦敦3月22日电---美国公债价格周四上涨,因疲弱的中国和欧洲制造业数据令全球增长忧虑重燃,推低股市,从而提振避险资产需求.

美国公债在亚洲盘中反弹,此前汇丰3月中国制造业PMI初值降至四个月低位,终结此前连续三个月升势.这和近期工业生产超预期减速传递出同样信号,表明制造业依然疲软,扩张动力不足.[ID:nSB1448478]

而此后数据显示,3月欧元区经济萎缩幅度大于预期,受累于法国和德国制造业活动的急剧下滑,而英国2月零售销售降幅亦大于预期.这使得德国和英国公债跳升,从而为美债涨势增添动能.

满地可银行(Bank of Montreal)的交易员Craig Collins表示,在中国和欧元区的疲弱数据出炉后,债市表现非常好.