〔国际油市〕亚洲石脑油价格和跨月价差见一个月低位,供应紧张料缓和

路透新加坡3月22日电---亚洲石脑油价格和5月上半月/6月上半月跨月价差跌至一个月最低,因供应紧张状况料将有所缓和.

印度出口量或维持高位,因炼厂和港口维护结束.买家还可能将液化石油气(LPG)替代部分石脑油给料,因随着冬季需求消退前者价格下跌.

但交易商称,短期内石脑油价格不太可能大跌,因目前沙特阿拉伯和阿布扎比的炼厂检修将限制来自中东的供应.

公开规格石脑油价格报每吨1,078美元,价差为20美元.石脑油裂解价差也降至152.58美元,为一周半左右最低.

日本Showa Denko KK将把一套年产695,000吨的石脑油裂解装置的重启时间从3月底推迟至4月上半月.

但交易员表示,这对石脑油市场的影响不大."我仍然看涨,因5月上半月的供应仍紧张,且汽油需求正在转强."

这解释了为何现货石脑油升水仍维持高位的原因,尽管部分价格已低于数周前.

汽油裂解价差较昨日小跌0.08美元,至每桶10.16美元.

官方数据显示,3月21日止当周,主要为汽油的新加坡陆上馏分油库存跌至七周低位1,010.1万桶.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1078.00 -13.00 -1.19 1091.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 117.56 -1.46 -1.23 119.02

97号现货汽油GL97-SIN 137.15 -1.85 -1.33 139.00

95号现货汽油GL95-SIN 135.72 -0.98 -0.72 136.70

92号现货汽油GL92-SIN 133.55 -1.15 -0.85 134.70 (完)