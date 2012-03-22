〔国际油市〕亚洲高硫和中硫柴油现货升水上涨,因地区需求坚挺

路透新加坡3月22日电---亚洲高硫和中硫柴油的现货升水上涨,因地区需求走坚,业内人士称印度和印尼正在求购4月柴油.

路透数据显示,含硫为0.5%、0.25%和500ppm的柴油的升水分别上涨至每桶负0.18美元、1.05美元和2.05美元.

交易员表示,印度和印尼的新需求加之越南的潜在需求,令亚洲价格受到支撑.

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)正在求购60,000吨柴油,未来数月可能会购买更多,因夏季需求将增加.

一位消息人士称,目前印度的柴油需求同比增速约为5%,夏季料将达到7-7.5%,受收割季节和发电需求增长的提振.

IOC将评估形势并决定是否进口更多的5月和6月船货,该人士表示.

行业消息人士称,新加坡的丰益国际正在求购近40,000吨柴油,将运至印尼以满足当地客户的需求.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 135.84 -1.09 -0.80 136.93

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 135.84 -1.15 -0.84 136.99

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 137.07 -1.15 -0.83 138.22

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 138.07 -1.15 -0.83 139.22

4月柴油互换 GOSGSWMc1 136.03 -1.21 -0.88 137.24

5月柴油互换 GOSGSWMc2 136.21 -1.24 -0.90 137.45 (完)