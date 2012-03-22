版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 21:42 BJT

〔美国热股〕NEC拟收购Convergys旗下商业支持业务,后者大涨逾8%

路透3月22日电---日本电气(NEC)(6701.T)周四表示,将以4.5亿美元收购美国电信公司Convergys(CVG.N)旗下的商业支持业务.NEC意欲开拓海外电信设备销售市场.

Convergys周四盘初大涨8.57%,至13.84美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐