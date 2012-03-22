〔国际油市〕亚洲燃料油市场改善,因参与者买进

路透新加坡3月22日电---亚洲燃料油市场周四改善,因预期目前的供给过剩状况将有一定的缓解,且高固定价格水平连续第三日下滑.

即期4月/5月和5月/6月跨月价差的交投活跃,前者成交超过130,000吨,后者则接近200,000吨.

4月/5月跨月价差上涨0.50美元,收报每吨3.00美元,与此同时5月/6月跨月价差也小升0.25美元至每吨3.75美元.