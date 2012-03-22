〔欧元债市〕德债价格上涨,受疲软的欧元区经济前景推动

* 德债上扬,因欧元区采购经理人指数(PMI)令人失望

* 10年期德债收益率(殖利率)扩大跌幅,降至2%下方

* 西班牙公债收益率上涨,料续升;荷兰赤字问题受关注

路透伦敦3月22日电---德国政府公债周四上涨,收复本月一半的跌幅,因之前公布的数据显示欧元区经济如预期般的低迷,引发市场担忧该地区政府实现预算目标的能力.

德债价格反弹至3月12-16日跌势区间的中点,但目前面临技术阻力.部分分析师表示,预计德债会突破该阻力位,因欧元区即将公布的数据料将继续疲弱.

周四公布的采购经理人指数(PMI)调查显示,3月欧元区经济意外转向恶化,受累于法国和德国制造业活动大幅下滑,使避免陷入新一轮衰退的希望受到打击.[ID:nSB1448366]

"经济数据令人非常失望,我们注意到避险情绪有所上升,"Helaba Landesbank Hesse-Thueringen固定收益分析师Viola Stork表示.

"我们预计(将在下周公布的)德国Ifo企业景气判断指数将会稍微下滑,市场可能认为这是另一记打击,并将小幅压低德债收益率."

6月德债期货FGBLM2最新上涨76个跳动点,报137.09,距离最近一次下跌的50%回档位137.16不远.德债盘中稍早曾短暂突破该水平.对于现货10年期德债收益率DE10YT=TWEB,该水平约在1.90%左右.

自本月稍早希腊躲过一场无序债务违约之后,市场经历一段短暂的稳定时间,但目前西班牙却日益成为危机焦点.

西班牙松动了预算目标,再加上对该国坏账率很高的银行业的担忧,使投资者感到不安.西班牙10年债收益率ES10YT=TWEB本周上涨逾20个基点,升传5.50%.

"不仅仅是西班牙,荷兰也存在潜在风险,因此短期内这些国家的公债收益率和与德债利差有走阔的可能性,"DZ Bank利率策略师Michael Leister表示.他又称,利差走阔可能持续至下个月初,届时新一批的美国就业和制造业数据即将公布.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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