〔欧洲股市〕收低1.1%且录得四个月来最长跌势,因担心经济增长前景

* 泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数收低1.1%

* Rangold在马里动乱后交投最活跃

路透伦敦3月22日电---欧洲股市周四跌穿支撑位收低,录得四个月来最长跌势,技术分析称未来将进一步走低.矿业股领跌,因中国和欧元区数据均疲弱.

投资者对高风险资产兴趣下降,因中国和欧元区采购经理人指数(PMI)疲弱,令人担心经济增长前景,并暗示欧洲可能陷入经济衰退.

与经济表现密切相关的矿业股对欧股拖累最大,STOXX欧洲600基本资源指数.SXPP劲挫3.4%.

"对矿业股而言今日的数据意义重大,中国数据意味着如果该国建设放缓,对资源的需求将减少,"Silverwind Securities的高级销售交易商Darren Sinden表示.

"中国的PMI数据令硬着陆的可能性增加,且如果作为欧洲经济的亮点德国都未能录得成长的话,市场走势将十分艰难."

金矿股Randgold Resources (RRS.L)遭遇的抛售最为猛烈,暴跌12.6%,成交量为90日均值的八倍,对马里动乱的担忧也令该股受创,因该公司约三分之二的产量来自此地.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300.FTEU3指数跌1.1%,至1,079.49点,跌穿1,091点支撑位,这是2月高点.

技术分析师指出,跌穿1,091点可能令指数进一步跌至50日移动均线切入位1,067点,该水准可能吸引买家重新入市.

英国富时100指数.FTSE收跌0.79%,报5,845.65点;德国股市DAX指数.GDAXI收挫1.27%,报6,981.26点;法国CAC-40指数.FCHI收低1.56%,报3,472.46点.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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