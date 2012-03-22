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亚洲 | 2012年 3月 23日 星期五 02:45 BJT

〔美国热股〕美国矿业及钢铁类股下跌,因迹象显示中国工业增长放缓

路透纽约3月22日电---美国钢铁制造、采煤和金属采矿类股周四盘中下跌,因有迹象显示中国工业增长放缓.

汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的3月初值数据,降至四个月低点48.1,终结此前连续三个月升势,且为连续第五个月处在荣枯分水岭下方.[ID:nSB1446444]

纽约证交所午后交易中,Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX.N)重挫4.1%,报38.14美元.U.S. Steel (X.N) 大跌5.3%,至29.63美元,其竞争对手Nucor (NUE.N)下挫2.1%,至42.66美元.

目前道琼煤炭指数.DJUSCL下挫3.54%,钢铁指数.DJUSST大跌3.31%.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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