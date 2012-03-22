〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收跌,受累于对中国经济的忧虑

路透3月22日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期约周四收跌,交易商称,受累于令人失望的美国出口销售数据,以及市场忧虑经济担忧可能令中国需求放缓.中国是全球最大大豆买家.

投资者出脱多头大豆/空头玉米价差交易也令大豆承压,部分是因投资者在美国政府下周公布种植和库存数据前调整头寸.

美国原油期货回落近2%也令大豆期价承压.

美国农业部报告称,上周美国出口销售大豆53.2万吨(包括新作和旧作),低于90-100万吨的预估区间.中国的进口量为五周来最低.

美国农业部称,上周出口销售豆粕9.23万吨,在预估区间内.销售豆油3.81万吨,高于预估.

商务部估计,料中国3月将进口510万吨油籽,较2月份增加33%,因压榨商增加进口,且饲料生产商增加豆粕购买量.

CBOT豆粕期货收盘涨跌互现,近月合约收涨,尽管美国中西部内部现货价格走软.

CBOT-5月大豆期货SK2收跌5-1/2美分,报每蒲式耳13.49-1/2美元.5月豆粕合约SMK2涨0.3美元,报每短吨370.1美元.

5月豆油合约BOK2跌0.42美分,收报每磅53.96美分.

今日CBOT预估大豆成交量为173,392口,豆油成交量为87,348口,豆粕成交量为52,658口

以下为CBOT农产品期货在1844GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 642.00 3.25 0.5% -0.7%

CBOT大豆Sc1 1355.00 -4.00 -0.3% 13.1%

CBOT豆粕SMc1 370.10 0.30 0.1% 19.6%

CBOT豆油BOc1 53.96 -0.42 -0.8% 3.6%

CBOT小麦Wc1 636.25 10.25 1.6% -2.5%

CBOT稻米RRc1 1440.50 6.00 0.4% -1.4%

EU小麦BL2H0 210.25 1.50 0.7% 3.8%

NYMEX原油期货CLc1 105.49 -1.79 -1.7% 6.7%

道琼工业指数.DJI 13,048 -76 -0.6% 6.8%

现货金XAU= 1641.59 -8.36 -0.5% 5.0%

欧元/美元EUR= 1.3179 -0.0026 -0.2% 1.8%

美元指数.DXY 79.7290 0.0780 0.1% -0.6%

波罗的海

干散货指数.BADI 902 6 0.7% -48.1%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)