〔全球金市〕金价触及逾两个月低点,受经济放缓担忧打击

* 黄金一度跌至1月中以来最低,收盘时脱离低点

* 围绕全球经济放缓的担忧打击市场

* 近来美国公债收益率(殖利率)上涨,令金价承压

* 市场关注美国新屋销售数据

路透纽约/伦敦3月22日电---黄金周四跌至逾两个月来的最低价,因市场担忧欧元区和中国制造业持续放缓,引发金价全线下跌.

金价收跌0.5%,但受技术性支撑摆脱稍早的低点.数据显示中国与欧洲的制造业活动进一步收缩,使与风险资产走势一致的黄金承压,并且远远盖过乐观美国就业数据的影响.

美国劳工部周四公布,一周初请失业金人数创下2008年2月以来的最低,续请失业金人数创下2008年8月以来的最低.[ID:nEAPAM0DI5]

"金市一直100%的关注于中国经济放缓,"SICA Wealth

Management的投资长Jeffrey Sica表示.该机构管理着超过10亿美元的资产.

"我认为金价的下跌有些过度.金价表现与美元走势,以及是否会有进一步经济刺激政策有关,"Sica称,黄金波动性将会加剧,尽管全球经济担忧和地缘政治紧张气氛应当能支撑金价.

1856GMT,现货金XAU=跌0.4%,报每盎司1,642.65美元.盘中低见1,627.68美元,为1月13日来最低.

美国期金GCJ2结算价跌7.8%至1,642.50美元.路透初步数据显示,成交量较30日均值低约10%.

现货银XAG=跌幅超过期金,下跌2.5%,报每盎司31.32美元.

美国指标10年期公债收益率US10YT=RR近来上涨,也增加了金市的负面情绪.公债收益率与价格成反比,被视为是衡量美国短期利率的指标.利率上涨可能降低投资者对黄金的买兴,因黄金本身收益率.

亚洲的实货买需尤为淡静,因中国制造业数据令人失望,引发对中国散户黄金买需的担忧.

在全球最大黄金消费国印度,珠宝业者自上周末开始罢工,以抗议黄金进口税上涨.

汇丰银行首席商品分析师James Steel表示,印度被压抑的黄金需求水准,将是影响金价未来走势的一个重要因素.

现货铂金(白金)跌1%,至每盎司1,616.49美元.现货钯金XPD=大跌4.9%,报647.33美元,回吐近来受供应担忧与全球经济信心改善提振录得的涨幅.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 目前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX期货合约

4月黄金 1642.50 -7.80 -0.5 1627.50 1656.60 157,252

5月白银 31.345 -0.882 -2.7 31.090 32.350 48,080

4月铂金 1612.10 -28.30 -1.7 1604.00 1645.00 10,424

6月钯金 651.05 -37.60 -5.5 650.40 689.30 7,508

现货金 1642.65 -7.30 -0.4 1628.65 1656.01

现货银 31.320 -0.800 -2.5 31.110 32.340

现货铂金 1616.49 -16.99 -1.0 1607.00 1641.50

现货钯金 647.33 -33.20 -4.9 651.90 686.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 李春喜;审校 立即

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=