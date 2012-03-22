〔美国股市〕道琼工业指数收跌0.6%,Nasdaq指数收挫0.39%

路透纽约3月22日电---美国股市周四收跌,周期性股领跌,标普500指数可能录得六周以来首周收跌,今日公布的采购经理人指数显示中国和欧洲成长放缓.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌78.48点,或0.6%,至13,046.14点;标准普尔500指数.SPX收挫10.11点,或0.72%,至1,392.78点.Nasdaq指数.IXIC回落12点,或0.39%,至3,063.32点.(完)
--编译 母红;审校 于春红
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美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
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