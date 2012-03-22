〔加拿大汇市〕加元兑美元触及两周低位,受累于一连串疲弱经济数据

路透多伦多3月22日电---加元兑美元周四触及两周低位,在中国和欧洲公布疲弱的制造业数据后,令人失望的加拿大零售销售数据加重了对全球经济增长的担忧.

加拿大1月零售销售增幅远低于预期,如果不是汽车销售良好,该数据应下跌.

加元/美元CAD=D4尾盘报0.9997加元,或1.0003美元,低于周三尾盘的0.9923加元,或1.0078美元.稍早加元/美元跌至1.0009加元,或0.9991美元,为3月7日以来最低水准.

道明证券首席外汇策略师Shaun Osborne称,加元/美元可能将处于窄幅区间内,介于平价附近的200日移动均线切入位和0.9950加元左右的40日移动均线切入位之间.

展望周五,市场观察人士将关注加拿大2月通胀数据,以及加拿大央行下次升息时机的蛛丝马迹.

路透上月全球调查的预估中值显示,加拿大下次升息时机被推后至2013年第二季.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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