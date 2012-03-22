〔美国股市〕收跌,但牛市行情犹在

* 中国和欧洲制造业活动放缓

* 联邦快递受财测拖累走低,称因欧洲经济疲弱

* 上周初请失业金人口数据显示美国就业市场改善

* 道指收跌0.6%,标普500指数收挫0.7%,Nasdaq指数回落0.4%

路透纽约3月22日电---美国股市周四收跌,周期性股领跌,标普500指数可能录得六周以来首周收跌,今日公布的采购经理人指数显示中国和欧洲制造业活动放缓.

疲弱的数据并不令市场意外,因许多分析师已消化欧元区衰退的预期,且本月初,中国将2012年成长目标调降至八年低位7.5%.

不过,投资者对中国和欧洲新订单减少感到不安,这凸现市场对制造业活动骤减可能损及全球复苏的忧虑.

需求减少促使投资者预计股市出现回调,因在今年迄今的11周中,标普500指数已录得10周上涨.该指数仍接近周一触及的四年高位.

"今年迄今的涨势不可能长期持续,市场正稍作喘息,"宾夕法尼亚州National Penn Investors Trust Company的高级股市经理Terry Morris表示.

"市场可以轻松回落3%-5%,但仍受到经济不断改善的基本面支撑,并继续走高,"他说.

联邦快递拖累道琼交通股指数走低,之前该公司警告未来业绩将转弱,部分因欧洲经济疲弱.

标普能源股指数.GSPE劲挫2.1%,基本资源股指数.GSPM收跌1.6%.

美国股市今年大幅攀升,部分因一系列美国经济数据强于预期.下周,标普500指数可能录得自2009年中以来的最佳连续两季涨幅.

道琼工业指数.DJI收跌78.48点,或0.6%,至13,046.14点;标准普尔500指数.SPX收挫10.11点,或0.72%,至1,392.78点.Nasdaq指数.IXIC回落12点,或0.39%,至3,063.32点.