澳新经济指标预测--3月23日-3月30日****

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透3月23日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------3月19日当周-----------------------------------
3月23日(五)
暂无重要数据.
--------------------------------3月26日当周-----------------------------------
3月25日(日)
2145 新西兰进口(亿新西兰元) 2月 36.5 39.4
出口(亿新西兰元) 40.1 37.4
月度贸易收支(亿新西兰元) 顺差1.53 逆差1.99
年度贸易收支(亿新西兰元) 顺差6.1 顺差6.5
3月26日(一)
暂无重要数据.
3月27日(二)
暂无重要数据.
3月28日(三)
暂无重要数据.
3月29日(四)
0000 新西兰NBNZ企业对经济信心 3月 -- 28.0%
2145 新西兰建筑许可 2月 -- +8.3%
3月30日(五)
0030 澳洲民间部门信贷 2月 -- +0.2%
0300 澳洲房屋信贷 2月终值 -- +0.5%(完)
--编译 王丽鑫;审校 张涛
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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