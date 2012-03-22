《外汇动态》亚洲开盘:日圆全面走高,此前风险货币在海外市场受挫

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
2130GMT---避险货币日圆亚洲盘初全面走强,隔夜澳元等风险货币再度受挫.调查显示中国制造业3月份连续第五个月萎缩,另外欧洲两大经济体浮现新的疲弱迹象,抵消了美国经济复苏的影响.
美元/日圆JPY=报82.53日圆,之前一度下跌逾1%.欧元、澳元和新西兰元兑日圆也分别录得类似的跌幅.欧元兑美元EUR=曾跌至1.3133,随后反弹报1.3198,表现出抗跌性.相反,澳元/美元AUD=D4表现不稳,报1.0391,一度跌至两个月低点1.0336.在该低位存在支撑,这也是日线云区的底部.在迎来一系列PMI数据之后,市场可能乐于在亚洲时段稍事喘息.(完)
--编译 张涛;审校 徐文焰
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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