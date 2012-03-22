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亚洲 | 2012年 3月 23日 星期五 06:22 BJT

《外汇动态》亚洲开盘:日圆全面走高,此前风险货币在海外市场受挫

2130GMT---避险货币日圆亚洲盘初全面走强,隔夜澳元等风险货币再度受挫.调查显示中国制造业3月份连续第五个月萎缩,另外欧洲两大经济体浮现新的疲弱迹象,抵消了美国经济复苏的影响.

美元/日圆JPY=报82.53日圆,之前一度下跌逾1%.欧元、澳元和新西兰元兑日圆也分别录得类似的跌幅.欧元兑美元EUR=曾跌至1.3133,随后反弹报1.3198,表现出抗跌性.相反,澳元/美元AUD=D4表现不稳,报1.0391,一度跌至两个月低点1.0336.在该低位存在支撑,这也是日线云区的底部.在迎来一系列PMI数据之后,市场可能乐于在亚洲时段稍事喘息.(完)

--编译 张涛;审校 徐文焰

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