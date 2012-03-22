《外汇动态》亚洲开盘:日圆全面走高,此前风险货币在海外市场受挫

美元/日圆JPY=报82.53日圆,之前一度下跌逾1%.欧元、澳元和新西兰元兑日圆也分别录得类似的跌幅.欧元兑美元EUR=曾跌至1.3133,随后反弹报1.3198,表现出抗跌性.相反,澳元/美元AUD=D4表现不稳,报1.0391,一度跌至两个月低点1.0336.在该低位存在支撑,这也是日线云区的底部.在迎来一系列PMI数据之后,市场可能乐于在亚洲时段稍事喘息.(完)