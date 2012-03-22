〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,受全球经济忧虑影响

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 中国和欧元区制造业数据疲弱引发卖盘
* 今年美国原油均价预估值提高逾3美元,布兰特原油估值升4美元--调查
路透纽约3月22日电---美国原油期货周四收低近2%,因中国和欧元区制造业数据疲弱,引发全球成长放缓或将削减石油需求的忧虑.
今日的跌势抹掉了周三逾1%的涨幅.数据显示上周美国原油库存意外减少提振原油期货周三上涨.
跌幅在早盘曾短暂收窄,因报告称美国上周初请失业金人数降至四年低点.
如果美国原油价格周五未能反弹,那么其料将连续第二周收低.
月度路透调查显示,布兰特原油今年均价料为114.30美元,2月调查时预估为每桶110.30美元;美国原油均价将升至105美元,上次调查预估为101.70美元.
纽约商业期货交易所(NYMEX)5月原油期约CLK2结算价报每桶105.35美元,下跌1.92美元或1.79%.
伦敦市场,洲际交易所(ICE)5月布兰特原油期约LCOK2结算价报每桶123.14美元,下降1.06美元或0.85%,创布兰特原油近月合约自3月6日以来的最低结算价,3月6日收报121.98美元.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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