〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,受全球经济忧虑影响

* 中国和欧元区制造业数据疲弱引发卖盘

* 今年美国原油均价预估值提高逾3美元,布兰特原油估值升4美元--调查

路透纽约3月22日电---美国原油期货周四收低近2%,因中国和欧元区制造业数据疲弱,引发全球成长放缓或将削减石油需求的忧虑.

今日的跌势抹掉了周三逾1%的涨幅.数据显示上周美国原油库存意外减少提振原油期货周三上涨.

跌幅在早盘曾短暂收窄,因报告称美国上周初请失业金人数降至四年低点.

如果美国原油价格周五未能反弹,那么其料将连续第二周收低.

月度路透调查显示,布兰特原油今年均价料为114.30美元,2月调查时预估为每桶110.30美元;美国原油均价将升至105美元,上次调查预估为101.70美元.

纽约商业期货交易所(NYMEX)5月原油期约CLK2结算价报每桶105.35美元,下跌1.92美元或1.79%.