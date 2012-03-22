《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月22日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 70.15 -0.64 -0.90 4112540
搜狐 (SOHU.O) 54.76 -0.91 -1.63 818082
网易 (NTES.O) 58.37 +0.26 +0.45 909732
百度 (BIDU.O) 143.72 +3.11 +2.21 7961413
亚信科技 ASIA.O 13.30 -0.43 -3.13 394037
侨兴环球电话 XING.O 0.67 +0.01 +1.52 64046
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 15.03 -0.18 -1.18 1446649
联电 (UMC.N) 2.66 +0.03 +1.14 833695
日月光 (ASX.N) 4.87 -0.03 -0.61 446091
矽品精密 (SPIL.O) 5.80 +0.09 +1.58 911100
和信超媒体 (GIGM.O) 1.46 +0.00 +0.00 105867
友达 (AUO.N) 5.01 -0.10 -1.96 204823
中华电信 (CHT.N) 30.75 +0.44 +1.45 255140
台湾国际航电 (GRMN.O) 47.53 +0.31 +0.66 509727
香港
中国移动 (CHL.N) 53.05 -0.22 -0.41 256575
中国联通 (CHU.N) 16.33 -0.50 -2.97 683546
中国电信 (CHA.N) 53.61 -0.87 -1.60 63595
中芯国际 (SMI.N) 2.35 -0.09 -3.69 92598
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.71 -0.11 -2.88 1145
(完)
--整理 徐文焰
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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