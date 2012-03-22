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亚洲 | 2012年 3月 23日 星期五 07:01 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月22日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 70.15 -0.64 -0.90 4112540

搜狐 (SOHU.O) 54.76 -0.91 -1.63 818082

网易 (NTES.O) 58.37 +0.26 +0.45 909732

百度 (BIDU.O) 143.72 +3.11 +2.21 7961413

亚信科技 ASIA.O 13.30 -0.43 -3.13 394037

侨兴环球电话 XING.O 0.67 +0.01 +1.52 64046

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.03 -0.18 -1.18 1446649

联电 (UMC.N) 2.66 +0.03 +1.14 833695

日月光 (ASX.N) 4.87 -0.03 -0.61 446091

矽品精密 (SPIL.O) 5.80 +0.09 +1.58 911100

和信超媒体 (GIGM.O) 1.46 +0.00 +0.00 105867

友达 (AUO.N) 5.01 -0.10 -1.96 204823

中华电信 (CHT.N) 30.75 +0.44 +1.45 255140

台湾国际航电 (GRMN.O) 47.53 +0.31 +0.66 509727

香港

中国移动 (CHL.N) 53.05 -0.22 -0.41 256575

中国联通 (CHU.N) 16.33 -0.50 -2.97 683546

中国电信 (CHA.N) 53.61 -0.87 -1.60 63595

中芯国际 (SMI.N) 2.35 -0.09 -3.69 92598

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.71 -0.11 -2.88 1145

(完)

--整理 徐文焰

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