日韩经济指标预测--3月23日-3月30日****

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透3月23日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------3月19日当周----------------------------------
3月22日(四)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 3,671
外资投资日本股市(亿日圆) -- 870
3月23日(五)
暂无重要数据.
--------------------------------3月26日当周----------------------------------
3月26日(一)
2100 韩国消费者信心指数 3月 -- 100
3月27日(二)
2100 韩国央行制造业景气判断指标(BSI) 4月 -- 84
3月28日(三)
2300 韩国经常帐(亿美元) 2月 -- 顺差18.1
2350 日本零售销售(较上年) 2月 -- +1.9%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- --
外资投资日本股市(亿日圆) -- --
3月29日(四)
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.8% +0.4%
(较上年) +3.8% +3.4%
2300 韩国工业生产(较前月) 2月 -- +3.3%
(较上年同期) -- -2.0%
2300 韩国服务业产出 2月 -- +1.1%
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 2月 -- -2.3%
(较前月) -- -0.1%
2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 2月 -- +0.1%
全国核心CPI(较上年同期) -- -0.1%
东京地区CPI(较上年同期) 3月 -- -0.2%
东京地区核心CPI(较上年同期) -- -0.3%
2330 日本求才求职比 2月 -- 0.73
2330 日本失业率 2月 -- 4.6%
2350 日本工业生产 2月初值 -- +1.9%
一个月预估 -- +1.7%
两个月预估 -- +1.7%
3月30日(五)
0500 日本建筑订单 2月 -- +24.6%
房屋开工 -- -1.1%(完)
--编译 王丽鑫;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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