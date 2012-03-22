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亚洲 | 2012年 3月 23日 星期五 06:52 BJT

****日韩经济指标预测--3月23日-3月30日****

路透3月23日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------3月19日当周----------------------------------

3月22日(四)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 3,671

外资投资日本股市(亿日圆) -- 870

3月23日(五)

暂无重要数据.

--------------------------------3月26日当周----------------------------------

3月26日(一)

2100 韩国消费者信心指数 3月 -- 100

3月27日(二)

2100 韩国央行制造业景气判断指标(BSI) 4月 -- 84

3月28日(三)

2300 韩国经常帐(亿美元) 2月 -- 顺差18.1

2350 日本零售销售(较上年) 2月 -- +1.9%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- --

外资投资日本股市(亿日圆) -- --

3月29日(四)

2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.8% +0.4%

(较上年) +3.8% +3.4%

2300 韩国工业生产(较前月) 2月 -- +3.3%

(较上年同期) -- -2.0%

2300 韩国服务业产出 2月 -- +1.1%

2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 2月 -- -2.3%

(较前月) -- -0.1%

2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 2月 -- +0.1%

全国核心CPI(较上年同期) -- -0.1%

东京地区CPI(较上年同期) 3月 -- -0.2%

东京地区核心CPI(较上年同期) -- -0.3%

2330 日本求才求职比 2月 -- 0.73

2330 日本失业率 2月 -- 4.6%

2350 日本工业生产 2月初值 -- +1.9%

一个月预估 -- +1.7%

两个月预估 -- +1.7%

3月30日(五)

0500 日本建筑订单 2月 -- +24.6%

房屋开工 -- -1.1%(完)

--编译 王丽鑫;审校 徐文焰

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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