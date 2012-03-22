〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上升,受小型船运费微升扶助

路透3月22日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四上涨,小型船运费微升,因大西洋与太平洋船运活动活跃.

整体指数攀升6点或0.67%,至902点.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上涨11点至1,026点.巴拿马型船舶日均获利升至8,212美元.

"巴拿马型和超轻便型船舶运费继续攀升...因太平洋和大西洋船运定运活动均很活跃,"RS Platou Markets分析师Herman Hildan表示.

不过,巴拿马型船舶获利今年累计下跌37%.该型船舶的通常运载量为6-7万吨.

轻便型船舶和超轻便型船舶的日均获利分别升至8,184美元和11,081美元.

海岬型船运价指数.BACI下降1.42%,至1,384点.

该型船舶的日均获利降至4,708美元,因大西洋和太平洋市场均不活跃.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭,今年以来日平均获利已大跌83%.(完)