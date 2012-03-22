〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上升,受小型船运费微升扶助

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透3月22日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四上涨,小型船运费微升,因大西洋与太平洋船运活动活跃.
整体指数攀升6点或0.67%,至902点.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上涨11点至1,026点.巴拿马型船舶日均获利升至8,212美元.
"巴拿马型和超轻便型船舶运费继续攀升...因太平洋和大西洋船运定运活动均很活跃,"RS Platou Markets分析师Herman Hildan表示.
不过,巴拿马型船舶获利今年累计下跌37%.该型船舶的通常运载量为6-7万吨.
轻便型船舶和超轻便型船舶的日均获利分别升至8,184美元和11,081美元.
海岬型船运价指数.BACI下降1.42%,至1,384点.
该型船舶的日均获利降至4,708美元,因大西洋和太平洋市场均不活跃.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭,今年以来日平均获利已大跌83%.(完)
--编译 徐文焰;审校 张若琪
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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