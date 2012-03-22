全球外汇市场3月23日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月22日(四)

2350 - 日本资本流动数据

3月23日(五)

-- - 日本内阁会议,日本财务大臣安住淳随后召开新闻发布会.

0001 - 英国2月Nationwide消费者信心指数

0100 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在第15届亚洲投资会议发表演说.

-- - 瑞士央行公布季度公报(货币政策报告--商业循环趋势).

-- - 英国央行公布3月16日金融政策委员会会议记录.

-- - 芬兰总理卡泰宁和芬兰欧洲事务与外贸部长Alexander Stubb主持经济事务会议,会议主题是如何让欧盟经济重归正轨.

0745 - 法国3月企业景气指数

0900 - 意大利1月零售销售

1130 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼在一场会议上致闭幕词.

1400 - 美国2月新屋销售

1430 - 美国3月16日当周ECRI领先指标

1730 - 欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫在马拉加大学主办的竞争力论坛中发表演说.

1745 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克为美联储的研究会议致开幕词.会议主题为"中央银行:危机前、危机时与危机后".

1800 - 国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德参与一场美联储会议的讨论环节.

1830 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特为乔治城大学学生发表演讲,内容为职场生涯及美联储.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

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