全球外汇市场3月23日主要消息

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(除特别说明外,均为GMT时间)
3月22日(四)
2350 - 日本资本流动数据
3月23日(五)
-- - 日本内阁会议,日本财务大臣安住淳随后召开新闻发布会.
0001 - 英国2月Nationwide消费者信心指数
0100 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在第15届亚洲投资会议发表演说.
-- - 瑞士央行公布季度公报(货币政策报告--商业循环趋势).
-- - 英国央行公布3月16日金融政策委员会会议记录.
-- - 芬兰总理卡泰宁和芬兰欧洲事务与外贸部长Alexander Stubb主持经济事务会议,会议主题是如何让欧盟经济重归正轨.
0745 - 法国3月企业景气指数
0900 - 意大利1月零售销售
1130 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼在一场会议上致闭幕词.
1400 - 美国2月新屋销售
1430 - 美国3月16日当周ECRI领先指标
1730 - 欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫在马拉加大学主办的竞争力论坛中发表演说.
1745 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克为美联储的研究会议致开幕词.会议主题为"中央银行:危机前、危机时与危机后".
1800 - 国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德参与一场美联储会议的讨论环节.
1830 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特为乔治城大学学生发表演讲,内容为职场生涯及美联储.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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