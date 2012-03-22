〔货币市场〕最近一周美国商业票据市场规模下降,企业减少短期借款

路透纽约/伦敦3月22日电---根据美国联邦储备理事会(美联储)周四公布的数据,美国商业票据市场在上周规模缩小,表明企业短期借款减少,尽管数据证明经济正在走强.

美联储公布,在截至3月21日的当周,经季节调整后的流通商业票据规模减少56亿美元至9,312亿美元.

同期未经季节调整的外资银行在美国流通商业票据规模下降3亿美元.未经季节调整的美国流通商业票据规模下降23亿美元.

美国劳工部周四公布上周初请失业金人数降至四年低点,进一步证明就业市场复苏的动力正在增强.

商业票据市场"只是比过去的规模略有缩小,"Stone & McCarthy Research Associates的经济分析师Terry Sheehan说."一些企业找到了其它资金来源,因此商业票据市场(从低迷中的复苏)没有达到本该有的程度."

此外,由于临近季度末,"避险意愿将会上升,因此商业票据(发行)的减少可能与此有关,"Sheehan说.

她补充说,近期利率有所上升,或许也鼓励企业寻找较为长期的借款机会,以便锁定较低利率.她指出这是有可能的,因为银行放贷规模要大于金融危机刚过去时.

不过,"整体而言,放贷情况与过去不可同日而语,这与过去几年经济活动处于低水平的情况相适应,"Sheehan说.

海外市场方面,欧元银行间拆放款利率(Euribor)周四下跌,因流动性充足.分析师表示,短期利率可能持稳在纪录低点附近,因预计欧洲央行将在一段时期内维持利率不变.

三个月期Euribor利率EURIBOR3MD=跌至0.817%,为2010年7月以来最低,周三报0.824%.欧洲央行一共向市场挹注了约1万亿欧元的低成本三年期贷款,在去年12月央行第一次操作之前,该利率水准还在1.42%.

Euribor利率期货<0#FEI:>显示,三个月利率在6月或9月应会降至0.64%左右--接近2010年3月创下的0.63%纪录低点.

由于欧洲央行的隔夜存款利率目前为0.25%,因此目前处在0.35%的欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)EONIA=料不会进一步下降很多.

摩根士丹利分析师Corentin Rordorf认为,三个月借款利率必须要较隔夜贷款利率有一定升水,Euribor利率目前为0.64%,较当前Eonia利率仅高出约30个基点,因此也不会下降太多.

FxPro首席经济分析师Simon Smith亦表示,三个月Euribor/隔夜利率交换(OIS)利差持稳于25-30基点,因欧洲央行料维持利率不变至少到明年.该指标用于衡量交易对手风险.(完)