《美债周五展望》公债价格连续第三日上涨,受全球经济成长忧虑影响

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 中国和欧洲制造业数据引发经济增长忧虑

* 美国一周初请失业金数据降至四年来最低水准

* 指标公债收益率接近200日移动均线切入位

路透纽约3月22日电---美国公债价格周四上涨,扳回近期一些跌幅,中国和欧元区内两大经济体制造业下滑,引发对避险资产的需求并打压股市,因市场担心全球经济增长正在放缓.

但公债价格升势受限,指标10年期公债收益率守住略高于200日移动均线切入位,因数据显示美国上周初请失业金人数降至四年低点.

"没什么因素真正推动市场走势,仅是在波动而已,"纽约4Cast, Inc.利率策略师Gennadiy Goldberg称.

"许多人目前既不希望过于作多,也不希望过于作空.人们的看法分歧相当大."

近期公债收益率升至数月高位,因有迹象显示,美国经济强劲复苏.鉴于预计美国经济改善将打压公债价格,所以价格升势可能受限.

"美国公债因世界其他地区经济增长放缓的数据而受益,"纽约Williams Capital Group固定收益销售及交易主管David Coard称,他补充说,在上周公债价格下跌后,"目前亦因一定数量的逢低吸纳买盘而获益."

指标10年期公债US10YT=RR价格涨6/32,收益率从周三尾盘的2.30%降至2.28%.30年期公债US30YT=RR价格升10/32,收益率从周三尾盘的3.39%降至3.37%.

指标公债收益率最低跌至2.24%,略高于200日移动均线切入位2.23%,技术分析师称,当持续突破关键水准时,可能都暗示着新趋势.

汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的3月初值数据,降至四个月低点48.1,终结此前连续三个月升势,且为连续第五个月处在荣枯分水岭下方.[ID:nSB1446444]此后公债价格开始上涨.

美国公债早市出现的买盘亦受德国和英国公债上涨带动,此前数据显示,3月欧元区经济萎缩程度较预期严重,因法国和德国制造业活动大幅下降.英国2月零售销售亦降幅大于预期.

美国劳工部周四公布,上周初请失业金人数经季节调整后降至34.8万人,为2008年2月以来最低水准,路透调查分析师此前预计升至35.4万人.[ID:nEAPAM0DI5]

"一周初请失业金人数趋势暗示美国经济持续增长,美联储采取新刺激措施的理由减少,"Wells Fargo Funds Management首席投资组合策略师Brian Jacobsen称.

作为卖短买长(扭转操作,twist operation)的一部分,美联储周四买入20.08亿美元美国公债,到期日从2022年8月至2030年5月不等.基于这一操作,美联储延长持有公债的期限,以压低较长期公债利率.(完)

--编译 于春红/王翔琼;审校 李军/徐文焰

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