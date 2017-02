马里哗变士兵称已控制政权

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴马科3月22日电---马里哗变士兵称,他们周四控制了该国政权,并下令关闭了边境,大有继利比亚动乱后在撒哈拉地区再次燃起战火之势。

这场政变由低级别官兵发起,马里政府一直未能扑灭该国北部一场持续两个月的分裂分子叛乱,使他们感到愤怒。

马里总统官邸周三夜晚遭哗变士兵攻击,重型武器的炮火声彻夜不止。在马里总统阿马杜·图马尼·杜尔(Amadou Toumani Toure)的统治下,马里10年来相对稳定。杜尔当前不知所踪。

马里的邻国、联合国及世界大国呼吁马里重回宪政,西非国家经济共同体委员会(ECOWAS Commission)称将不承认军政府。

马里7,000多人的军队数周来试图取得更好的武器,以对抗北部图阿雷格族武装分裂分子。由于配置重型武器的利比亚卡扎菲残余力量加入,马里分裂武装的力量得到增强。

马里新成立的“民主与国家重建全国委员会”(National Committee for the Return of Democracy and the Restoration of the State,CNRDR)的成员在国家电视台上发表声明,称他们已接管政权。

CNRDR发言人Amadou Konare中尉称:“CNRDR……决定履行其职责,结束无能的杜尔政府。”

Konare被20多个士兵簇拥着说:“我们保证,一旦国家重新统一,国家完整不再受到威胁,我们将把权力交回民主选举出的总统。”(完)