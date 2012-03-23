美国与加拿大经济指标预测--3月23日-3月30日****

路透3月23日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------3月19日当周-------------------------------
3月23日(五)
1100 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +2.7% +2.5%
央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.2%
(较上年同期) +2.2% +2.1%
1400 美国新屋销售年率(万户) 2月 32.5 32.1
1430 美国ECRI一周领先指标 3月16日当周 -- 125.1
----------------------------------3月26日当周-------------------------------
3月26日(一)
-- 美国建筑许可年率(万户) 2月修正值 -- 71.7
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 2月 -- 正0.22
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 2月 +1.2% +2.0%
3月27日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月24日当周 -- +0.9%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月24日当周 -- +3.6%
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 1月 -3.6% -4.0%
经季节调整房价指数(较前月) 持平 -0.5%
未经季节调整房价指数(较前月) -0.7% -1.1%
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 3月 72 70.8
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 3月 -- 20
1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业活动指数 3月 -- 22.8
3月28日(三)
1100 美国抵押贷款指数 3月23日当周 -- 681.9
再融资指数 -- 3,603.5
1230 美国耐久财(耐用品)订单 2月 +1.9% -3.7%
扣除运输的耐久财订单 +1.3% -3.0%
扣除国防的耐久财订单 -1.5% -4.3%
扣除飞机的非国防资本财订单 +1.8% -3.9%
3月29日(四)
1230 美国企业获利 第四季 +1.4% +2.7%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 2月 -- +1.0%
(较前月) -- +0.3%
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第四季终值 +3.0% +3.0%
GDP隐性平减指数 +0.9% +0.9%
最终销售 +1.2% +1.1%
个人消费支出(PCE)物价指数 +1.2% +1.2%
核心PCE物价指数 +1.3% +1.3%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月24日当周 -- 34.8
初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.5
续请失业金人数(万人) 3月17日当周 -- 335.2
2000 加拿大预算(亿加元) 1月 -- 赤字3.5
3月30日(五)
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE截尾均值(较前月)2月 -- +1.5%
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 1月 -- +0.4%
1230 美国个人所得 2月 +0.4% +0.3%
个人支出 +0.6% +0.2%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +2.4%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) -- +1.9%
实质个人支出 -- 持平
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 3月 63.5 64
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月 75 74.3
现况指数 84.1 84.2
预期指数 68.9 68
1430 美国ECRI一周领先指标 3月23日当周 -- -- (完)
--编译 兰秀娟;审校 戴素萍