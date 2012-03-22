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亚洲 | 2012年 3月 23日 星期五 07:38 BJT

〔东京汇市〕日圆获得支撑,风险货币受挫

* 中国和欧洲相关忧虑打压风险偏好

* 澳元等成长题材货币受创

* 欧元有一定抗跌性,但兑美元料进一步下滑

路透悉尼3月23日电---避险货币日圆周五在亚洲市场早盘守住隔夜涨幅,一度全线上扬,因投资者担忧全球经济状况,远离澳元等风险货币.

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