《中国报摘》--中国证券报3月23日

* 头版头条:

--中国证监会主席郭树清一行到浙江调研,了解清理整顿各类交易场所工作进展情况,走访了期货公司、证券营业部,并在证券公司网点与部分个人和机构投资者代表座谈交流.

* 其他:

--记者获悉,多家基金公司即将上报的养老金投资组合方案,在标的选择上与公募基金产品差别不大,但在投资风险控制上有更严格的"红线";在资产配比上,大部分资金将配置到风险较低的债券等产品.

--国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松表示,今年是国内经济增长的触底之年,但与去年相比存在很多变数.预计上半年经济增长将惯性回落,触底时间可能在一二季度,三四季度将出现温和回升.

--2012年深化经济体制改革重点工作意见发布,今年要健全新股发行制度和退市制度,建立债券市场监管协调机制,促进债券市场互联互通,适时扩大房产税试点范围.

--据悉,国资委正起草完善关于国有企业在改制重组中积极吸收民间投资的指导意见.目前指导意见已基本制定完毕,待进一步完善后有望近期发布.

--证监会主席助理姜洋表示,由于场内市场监管严格、透明度高且市场风险可测可控,应积极发展场内市场衍生品;在标的选择上,优先选择基础资产风险较小的产品.

--住建部通知要求,各地政府要公开本地区保障房年度建设计划,并按月公开开工和竣工情况,各地住房保障部门还应积极配合财政部门,研究公共租赁住房商业银行贷款具体贴息政策.

--国家发改委能源研究所能源经济与发展战略研究中心副主任姜鑫民透露,目前商务部正考虑将《成品油市场管理办法》升格为条例,企业准入资质标准将提高;成品油定价权是否下放尚无定论,新机制中是增加还是替换挂靠油种也还在研究中,最终目的都是要减少油价的波动性.

--中国电力企业联合会预测称,一季度全国全社会用电量1.17-1.18万亿千瓦时,增长7%-8%;初步预计上半年全国全社会用电量为2.44-2.47万亿千瓦时左右,同比增长8.5%-9.7%.

--贵州茅台(600519.SS)业绩快报显示,2011年实现净利润87.63亿元人民币,同比增长73.49%;基本每股收益8.44元.(完)

--整理 周晓峰; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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