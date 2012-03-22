《中国报摘》--金融时报3月23日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--中国国务院批转的发改委《关于2012年深化经济体制改革重点工作的意见》提出,培育面向小微企业和"三农"(农业,农村和农民)的小型金融机构;积极稳妥推进金融业综合经营试点;修订《贷款通则》,深化利率市场化改革;适时扩大房产税试点范围.
* 其他:
--中国证监会主席郭树清调研时称,正与有关部门沟通证券市场税收问题,并正研究国债期货、中小企业私募债等产品,增加市场投资品种.
--交通部新闻发言人称,中国收费公路负债率较高,但总体看,收费公路债务总量与建设情况基本适应,虽各地区偿债能力不完全均衡,但债务风险总体可控.(完)
--整理 赵红梅; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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