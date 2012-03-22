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亚洲 | 2012年 3月 23日 星期五 07:59 BJT

《中国报摘》--金融时报3月23日

* 头版头条:

--中国国务院批转的发改委《关于2012年深化经济体制改革重点工作的意见》提出,培育面向小微企业和"三农"(农业,农村和农民)的小型金融机构;积极稳妥推进金融业综合经营试点;修订《贷款通则》,深化利率市场化改革;适时扩大房产税试点范围.

* 其他:

--中国证监会主席郭树清调研时称,正与有关部门沟通证券市场税收问题,并正研究国债期货、中小企业私募债等产品,增加市场投资品种.

--交通部新闻发言人称,中国收费公路负债率较高,但总体看,收费公路债务总量与建设情况基本适应,虽各地区偿债能力不完全均衡,但债务风险总体可控.(完)

--整理 赵红梅; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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