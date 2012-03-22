《中国报摘》--金融时报3月23日

--中国国务院批转的发改委《关于2012年深化经济体制改革重点工作的意见》提出,培育面向小微企业和"三农"(农业,农村和农民)的小型金融机构;积极稳妥推进金融业综合经营试点;修订《贷款通则》,深化利率市场化改革;适时扩大房产税试点范围.