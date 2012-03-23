〔瑞郎汇率〕瑞士央行坚持瑞郎汇率限制--央行理事丹亭

路透苏黎世3月22日电---瑞士央行理事丹亭(Jean-Pierre Danthine)周四称,该行坚持瑞郎汇率限制,并表示若有此需要,决策者时刻准备针对通缩风险采取进一步举措.

丹亭还表示,其他主要央行注入流动性缓解市场压力的做法,未必会使全球通胀重燃.

瑞士利率几乎为零.为应对避险需求推动瑞郎/欧元大涨,瑞士央行在9月6日对瑞郎/欧元实施1.20的汇率上限,以抵御通缩风险.

丹亭称,汇率限制依然是瑞士央行工作中的"重点".

丹亭表示,尽管越来越多的迹象显示,瑞士经济正在回稳,但欧元区债务危机重燃风险犹存.

"若经济前景和通缩风险有需要,瑞士央行时刻准备采取进一步举措,"他称.

在设定汇率限制之前,瑞士央行试图通过向货币市场提供现金,以及直接干预汇市,来阻止瑞郎升值.

去年投资者对瑞郎的避险需求高涨,导致瑞郎资产短期利率变成负值,意味着投资者愿意支付溢价,来持有瑞郎资产.

丹亭称,随后利率转为正值,是因为避险情绪降温,而非货币政策改变,并表示鉴于全球金融和经济危机的严重性,目前极低的利率水平是适当的.

不过他警告称,市场人士应谨记,利率不会永远这么低:"对于长期借款者而言,谨记目前的低利率不会成为'新常态'是很重要的."

丹亭称,低利率未必会导致物价飙升,未来通胀水平可能与过去20年相似.

"我不认为目前央行激进的举措后,通胀将卷土重来,"他称.(完)