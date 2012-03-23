〔欧元区经济〕成长企稳于低水平,形势依然脆弱--冈萨雷斯-帕拉莫(更新版)

美国债市：10年期公债收益率挫至五周低点，跟随欧债收益率跌势
路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。
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路透西班牙塞维利亚3月22日电---欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)周四表示,欧元区经济成长正企稳在较低水平上,但他补充称该地区形势仍然脆弱.
他的讲话呼应了周四稍早欧洲央行总裁德拉吉的言论,后者当时表示,欧元区危机最坏的时期已经过去,但风险犹存.
"欧元区成长正企稳在较低水平,这是好的迹象,但形势仍然脆弱."冈萨雷斯-帕拉莫对记者称,各国政府需确保本地区防火墙足以避免危机蔓延.
央行在最近几个月透过两次长期再融资操作向金融系统注入逾1兆(万亿)欧元.近几天来,一些欧洲央行的政策制定者表示,在此之后央行需开始准备退出危机模式.
冈萨雷斯-帕拉莫亦持相似看法,表示欧元区各国政府必须率先作出政策回应.
"各国领导人需确定防火墙的规模.我们认为其规模必须足以避免危机扩散."他称.
冈萨雷斯-帕拉莫表示,迄今为止的证据表明,两次三年期再融资操作(LTRO)对于改善银行业放贷影响并不大,但欧洲央行一份调查显示,银行业预计情况将会好转.
他还表示,希腊是"一个特例;无法与葡萄牙相提并论".本月稍早,希腊获得了第二笔救助资金.
本月稍早希腊避免无序违约后,金融市场得到片刻喘息.但随即西班牙又日益成为危机的焦点.
(西班牙)放宽预算目标的做法令投资者感到慌乱,10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB本周上涨超过20个基点,接近5.50%.
冈萨雷斯-帕拉莫并不认为西班牙有可能出现债务违约.(完)
--编译 洪曦;审校 郑茵
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以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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