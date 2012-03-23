〔中国新债〕本周私募中票活动热络,北京首都公路等完成发行95亿--IFR

路透3月23日电---据汤森路透旗下IFR报导，本周私募中票活动热络，过去几天完成发行95亿元人民币（15亿美元）。其中华能澜沧江水电发行25亿元人民币，期限为三年，利率为6.20%，中国国家开发银行[CHDB.UL]及中国建设银行任主承销。发行后该公司尚有25亿元私募中期票据剩余额度。中诚信给予该公司及票据AA级信用等级。

另一宗私募中票发行为北京首都公路，发行30亿元人民币，期限为三年，利率为5.5%，中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)任主承销。该公司原有私募中期票据额度为60亿元人民币。此次利率略低于该公司上次发行水平，2011年8月底时公开发行10亿元人民币固息中票，期限为三年，利率为5.55%，中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)任主承销。该次公募无担保中票及发行人都获得中诚信给予AAA级信用等级。

另一方面，中国航空工业集团取得远远更低的利息成本，私募发行20亿元人民币中票，期限为五年，利率5.18%，中国工商银行及中国建设银行任主承销。中国航空工业集团上次私募中票在2011年5月，发行50亿元人民币，期限为五年，利率为5.36%，信用等级为AAA。

江苏省国信资产管理集团完成一笔20亿元人民币中票发行，期限为五年，利率为6.18%，中国兴业银行(601166.SS)任主承销。该公司尚有10亿元人民币私募中票发行额度。中诚信给予此票据及发行人AAA信用等级。

该公司上次是在2011年5月公募中票21亿元人民币，期限为五年，利率5.23%，兴业银行任主承销，用尽该公司公募中票额度。

私募中票利率通常较中国银行间交易商协会给予不同期限及等级公募中票定价估值加码50-100个基点。根据部分知情消息人士指出，大型银行是私募发行的主要参与者。(完)

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