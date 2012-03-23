〔中国电力〕预计上半年用电量同比增约9%,供需维持总体平衡--中电联

路透上海3月23日电---中国电力企业联合会发布报告指出,初步预计上半年全国全社会用电量为2.44-2.47万亿千瓦时左右,同比增长8.5%-9.7%.迎峰度夏前,全国电力供需仍然维持总体平衡,最大电力缺口1,000-2,000万千瓦.

中电联预计,一季度全社会用电量1.17-1.18万亿千瓦时,增长7%-8%.若扣除闰年因素影响,一季度日均全社会用电量增长6%-7%.1-2月,全社会用电量同比增长6.7%,增速比上年同期降低5.7个百分点,但剔除闰年因素后,日均用电量125亿千瓦时,同比增长4.9%,增速下滑更为厉害.

报告指出,影响1-2月用电量增速下降的主要因素是第二产业用电量增速大幅下降.第二产业用电量占全社会用电量的比重为70.9%,其今年1-2月同比增长仅4.8%,较上年同期下降15.8个百分点.

中电联表示,这主要是因为2011年下半年以来经济平稳减速,电力需求增长因此放缓,突出反映为工业特别是高耗能行业用电增长缓慢;另外,2010年节能减排目标完成后,部分省份在2011年一季度出现了一定的用电反弹,造成基数偏高,预计此因素将逐步减弱.

报告认为,随着气温升高以及工业生产平稳恢复,全社会用电量和用电负荷将稳步增加,部分地区水电偏枯的影响将逐步显现,再考虑度夏前机组集中检修以及火电机组大规模脱硝改造可能造成可调容量减少,预计迎峰度夏前全国电力供需仍然维持总体平衡,最大电力缺口1,000-2,000万千瓦,缺口主要集中在南方电网、华东电网和华中电网部分省区.(完)

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