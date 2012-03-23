〔中国基金〕多家公司将上报以债为主的养老金投资方案,风控更严格--报载

路透上海3月23日电---中国社保基金受托运营广东省千亿元养老金一石激起千层浪.中国证券报周五报导称,多家基金公司上报养老金投资组合方案,期望从中"分得一杯羹".方案中具体标的选择上与公募基金产品差别不大,但在投资风险控制上则更为严格.

中国养老金市场化运作大幕开启.全国社会保障基金理事会周二稍晚宣布,经国务院批准,该理事会受广东省政府委托,投资运营广东省城镇职工基本养老保险结存资金1,000亿元人民币.委托投资期限暂定两年,新增资金将更多配置到固定收益类产品中.[ID:nSB1445210]

中证报称,基金公司设计的养老金投资组合方案包括投资组合设计和资产配比两部分.不同基金公司设计的投资组合,根据其自身优势,在股票和债券上各有侧重;但在资产配比上,大部分资金将配置到风险较低的债券等产品.

报导引述某基金经理表示,社保基金对投资组合均有严格管理,超出或接近风险控制"红线"时,社保基金都会要求托管的基金经理作出相关说明.

消息人士并称,从资产配比来看,如果能申请到养老金份额,大部分将配置到风险较低的产品中,股票投资比例为20%-30%,"在投资策略方面,仓位控制、标的选择、时机把握都与之前的社保基金投资管理没有太大差别."

另据了解,养老金投资组合主要包括以中央银行票据、债券回购等为主的流动性产品;以国债、金融债、企业(公司)债、短期融资券等为主的固定收益产品;以股票(不包括权证)为主的权益类产品.

但对于基金如何收取管理费用,如何实现收益分配等事宜,多家基金三缄其口.

截至2011年底,国内五项社会保险基金累计结余总额2.87万亿元.其中,养老保险累计结余1.92万亿元.截至2010年底,广东社保基金结余总量居全国首位,养老金结余2,276亿元.(完)