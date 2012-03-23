《新兴市场重要经济事件预告》--3月23日-3月30日

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3月23日(五)

曼谷--泰国总理英拉将发表主旨演讲,主题是泰国洪灾后经济状况和国内和解进程(1100).

香港--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表讲话(0100).

芬兰SAARISELKA--芬兰总理卡泰宁和外长Alexander Stubb召开经济事务会议,聚焦如何让欧盟经济回归正常轨道.欧洲央行执委会委员Jorg Asmussen、世界贸易组织总干事拉米(Pascal Lamy)、欧盟执委会副主席雷恩、拉脱维亚总理Valdis Dombrovskis、及西班牙欧盟事务国务秘书Inigo Mendez de Vigo将参加(至3月25日).

日内瓦--WTO争端解决机构(DSB)会议.

利马--秘鲁央行发表通货膨胀报告.

波哥大--哥伦比亚央行议息会议.

巴斯特尔--东加勒比央行理事会会议.

香港--印度央行副总裁Subir Gokarn在瑞士信贷主办的亚洲投资会议上,发表"央行政策与保持印度经济成长"的主旨演讲(0230).

香港--印度央行副总裁Subir Gokarn在瑞士信贷主办的亚洲投资会议上,参加"中央银行-未来的使命"的小组讨论(0430).

3月26日(一)

耶路萨冷--以色列央行宣布利率决议.

金边--东南亚国家联盟(ASEAN)央行论坛.

3月27日(二)

比勒陀利亚--南非央行召开为期三天的货币政策委员会会议.

拉巴特--摩洛哥央行举行理事会议.

科威特城--科威特副总理兼财政部长Mustafa Jassem Al-Shimali在Euromoney举办的会议上讲话.

安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策审议机构举行阿联酋会议(至3月29日).

日内瓦--WTO贸易、债务和财政工作组会议(至3月28日).

布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议.

布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月报最终版本.

布拉格--欧洲金融和财政论坛(至3月29日).

布拉格--挪威央行总裁Oystein Olsen在捷克央行成立20周年纪念会上讲话.

布鲁塞尔--经济合作暨发展组织(OECD)发起欧元区2012经济调查.

3月28日(三)

第比利斯--格鲁吉亚央行货币政策委员会会议.

华沙--经济合作暨发展组织(OECD)发布波兰经济调查报告.

3月29日(四)

比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议(1300).

布拉格--捷克央行召开货币政策会议.

金边--东南亚国家联盟(东盟)10+3金融和中央银行代表会议(AFDM+3),东盟央行总裁会议(ACGM)及东盟财长非正式会议.

基希讷乌--摩尔多瓦央行召开货币政策会议.

布加勒斯特--罗马尼亚央行召开货币政策理事会会议.

3月30日(五)

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录.

哥本哈根--欧元集团会议.

哥本哈根--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)非正式会议(至3月31日).

金边--第16届东盟财长会议(AFMM).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 王兴亚

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