《中国报摘》--其他报纸重要消息3月23日(I)

**上海证券报**

--继首批第三方基金销售机构获批后,中国证监会基金部副主任洪磊表示,有另外三家第三方支付机构将很快拿到牌照,同时对于第三方销售机构采取"成熟一家,审批一家"的原则,以注册制的态度欢迎市场竞争.

--有效信贷需求不足、存贷比及资本金制约以及额度管控等原因,导致温州地区民间借贷利率下行,据温州官方人士透露,目前温州地区民间借贷年利率已下行3-4个百分点至21%左右.

**人民日报**

--国务院副总理回良玉称,要抓好春季农业生产,保障主要农产品有效供给,并努力扩大春播面积.

--商务部决定自3月23日起,对原产于欧盟、美国和日本的进口相纸产品征收16.2%至28.8%的反倾销税.

**21世纪经济报 道**

--记者获悉,银监会等部门将在3月底出台中国银行业实施巴塞尔协议III新监管标准的指导意见.相比巴II主要适用国内大型银行及光大银行(601818.SS)、招商银行(3968.HK)(600036.SS)等股份行,即将出台的指导意见或面向更多银行.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/赵红梅; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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