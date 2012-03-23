《中国股市盘前看点》--3月23日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国2月新屋销售、3月16日当周ECRI领先指标

**宏观经济和政策面**

--中国国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松表示,今年是国内经济增长的触底之年,但与去年相比存在很多变数.预计上半年经济增长将惯性回落,触底时间可能在一二季度,三四季度将出现温和回升.

--中国证券报称,多家基金公司即将上报的养老金投资组合方案,在标的选择上与公募基金产品差别不大,但在投资风险控制上有更严格的"红线";不同基金公司设计的投资组合,在股票和债券上各有侧重;但在资产配比上,大部分资金将配置到风险较低的债券等产品.[ID:nSB1450568]

**重点行业和公司**

--商务部决定自3月23日起,对原产于欧盟、美国和日本的进口相纸产品征收16.2%至28.8%的反倾销税.

--国家发改委能源研究所能源经济与发展战略研究中心副主任姜鑫民透露,目前商务部正考虑将《成品油市场管理办法》升格为条例,企业准入资质标准将提高;成品油定价权是否下放尚无定论,新机制中是增加还是替换挂靠油种也还在研究中,最终目的都是要减少油价的波动性.

--农业银行(1288.HK)(601288.SS)去年度业绩逊于预期.公司并预计,中国银行业2012年将面临中性偏紧的货币信贷环境.[ID:nSB1449504]

--民生银行(600016.SS)(1988.HK)2011年度净利增58.8%,至279.2亿元人民币.[ID:nSB1448770]

--贵州茅台(600519.SS)业绩快报显示,2011年实现净利润87.63亿元,同比增长73.49%;基本每股收益8.44元.[ID:nSB1450656]

**海外动向**

--美国股市周四收跌,周期性股领跌,标普500指数可能录得六周以来首周收跌.道琼工业指数收跌78.48点,或0.6%,至13,046.14点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC短线将不脱半年线(2,365点附近)至2,400点的区间震荡. (完)

--整理 冉莹; 审校 黄凯

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

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