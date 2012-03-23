〔中国债市动态〕利率债收益率早盘下跌,避险情绪提升促走势向好

路透上海3月23日电---中国银行间债市周五早盘利率债收益率下跌.欧美股市下挫,且汇丰PMI预览值落入低点的消息继续在市场中发酵,避险情绪提升,致使利率品种走势向好.而伴随资金利率企稳,信用债收益率也趋于稳定.

"外围权益资产跌得比较厉害,我们利率债走得挺好的."华南一券商交易员指出.

美国股市周四收跌,周期性股领跌,标普500指数可能录得六周以来首周收跌.欧洲股市跌穿支撑位收低,录得四个月来最长跌势,技术分析称未来将进一步走低.[.NCN][.EUCN]

近期中低评级信用债获更多偏好.但伴随山东海龙短融CN1181180=CDCT到期日的日益临近,信用债未来走势颇受关注.

上海一银行分析师指出,关键看该期债能否顺利兑付.如果该债能在地方政府帮助下如期兑付,则城投债还有一波强势走势可以期待.若违约,信用利差将不可避免的扩大,同时,资质较差的券种可能受到更大的冲击.

山东海龙(000677.SZ)周五公告称,因资金紧张,公司近期新增逾期贷款1.58亿元人民币,占其净资产的100.08%;逾期贷款总计近8.79亿元,占净资产556.72%.[ID:nSB1450662]

汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览3月初值数据降至四个月低点48.1,终结此前连续三个月升势,且为连续第五个月处在荣枯分水岭下方.[ID:nSB1448478]

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS涨跌互现,资金面整体保持宽松.其中,还不能跨季的七天期品种小幅下跌,14天和21天则略涨.[CN/CN]

剩余期限约9.24年的国债110015最新成交对应收益率CN110015=CFXS为3.4797%,上日尾盘为3.5450%.(完)